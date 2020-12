Stand: 08.12.2020 10:15 Uhr Digitale School

De Hamborger Schoolbehöörd makt den neegsten Stapp bi den Digitalünnerricht. Se hett an dat Institut för Schoolmester-Fortbillen in Harvestehuud en Digital-Warksteed opmakt. Dor koent ünner annern Filme opnahmen warden, de jichtenswat verklokfidelt. De Oppositschoon is man noch nich övertüücht, dat düsse Warksteed wiß un wohrhaftig wat bringt. / Stand: 08.12.20 Klock 09:30

