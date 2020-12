Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr HSV un St. Pauli hebbt wedder verloren

HSV un St. Pauli steekt jümmer noch in de Kris. Se harrn an’t Wekenenn al wedder dat Nasehn. St. Pauli -Trainer Timo Schulz will dorüm nu mehr Leistung un weniger Harmonie hebben. Man wackeln deit sien Trainerstohl opstunns nich. Bi‘n HSV süht dat jüst so ut. De HSV is blots noch op Platz veer, St. Pauli is op den vörletzten Platz vun de Tweetligatabell. // Stand 07.12.2020, Kl. 9:30

