Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor sünd vundaag masse Wulken to sehn. An’n Vömeddag spüttert dat ok mal un de Temperaturen schafft dat noch op bet to negen Graad. Opstunns meet wi in Neegamm söss Graad.

Morgen gifft’t Nevelsupp to’n Fröhstück, masse Wulken, beten Sünnschien un blots noch bet to fief Graad. // Stand: 07.12.2020, Kl. 9:30

