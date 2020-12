Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr Opbo vun Impfzentrum in Hamborgt

Dat op de Been stellen vun dat Hamborger Impfzentrum an de Messehallen löppt so as plaant. Midde Dezember kunn dat al losgahn, aver de eerste Corona-Impfstoff warrt in Düütschland so as dat utsüht woll eerst Enn Dezember tolaten. Liekers sett sik Sundheitssenatersch Melanie Leonhard al nu dorför in, dat een sik impfen lett. Dormit wohrt een sik nich blots sülvst, man ok annere, see se. So as bi een Ümfraag vun’e Barmer-Krankenkass bi rutsuert is, will sik jede föffte, den se fraagt hebbt, nich impfen laten.

