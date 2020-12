Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr Weniger Impfstoff as plaant

De Firma Pfizer warrt dit Johr vun den Corona-Impfstoff man blots half so veel utlevern as egens plaant. So as de US-Pharmakonzern dat seggt, gifft dat blangen annere Saken Maleschen mit de Grundstoffen. Dorüm bringt se denn man blots eerstmal föfftig statts hunnert Millionen Impfpartien rut. In Grootbritannien is de Corona-Impfstoff, den Pfizer tohoop mit de düütsche Firma Biontech maakt hett, siet vörgüstern tolaten.

// Stand: 04.12.2020, Kl. 9:30

