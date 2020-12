Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr Keen gaue Corona-Tests

An Hamborgs Scholen un Kitas warrt dat eerstmal keen vun de Oort an Corona-Tests geven, wo een den gau weet, wat dor bi rutsuert is. De Soziaalbehöörd hollt den Opwand för to groot un is bang, dat dat nich noog Tests dorvun gifft. Bavento raadt de Fachdokters dorvun af, dat Lüüd, de sik in de Saak nich utkennt, so’ne Ooort vun Tests maken doot. Düsse harr Bunnssundheitsminister Jens Spahn vörslaan för Schoolmesters un för Lüüd, de mit Kinner arbeiden doot.

// Stand: 04.12.2020, Kl. 9:30

