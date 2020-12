Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr Corona-Fäll warrt nich weniger

In Düütschland blifft de Tahl vun de ne’en Corona-Infekschonen na wie vör hooch. So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt, sünd siet güstern mehr as dreeuntwintigdusendveerhunnert ne’e Fäll hintokamen. Dat sünd meist sösshunnertföfftig mehr as noch verleden Week. De Tahl vun‘e Lüüd, de dor bi dootbleven sünd is üm veerhunnerttweeundörtig na baven gahn.

// Stand: 04.12.2020, Kl. 9:30

