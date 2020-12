Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr Ne’e Containerterminal oder nich?

De Hamborger Senaat nimmt so bilütten Afstand vun de Plaans, den Haven grötter to maken. Dat liggt an en ne’e Ünnersöken, de wiest, dat dat in‘e tokamen Johrteihnten kuum noch mehr warrt an Containers, de dor över’n Hoff gaht. De Firma Eurogate in Waltershoff, de den Haven bedrieven deit, de will egentlich en ne’en Containerterminal boen.

// Stand: 04.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.12.2020 | 09:30 Uhr