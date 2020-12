Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Tahlen vun dat RKI

Düütschlandwiet is de Tahl vun Minschen, de se positiv op dat Coronavirus ünnersöcht hebbt, in’n Vergliek to verleden Week nich veel anners worden. Dat Robert-Koch-Institut seggt, siet güstern sünd mehr as tweeuntwintigdusend Lüüd dortokamen. Dat sünd bi tweehunnert weniger as verleden Dunnersdag. Doröver rut sünd veerhunnertnegenunsöventig Minschen storven, de sik mit dat Virus ansteken harrn. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.12.2020 | 10:15 Uhr