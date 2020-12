Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Spahn to fixe Coronaproven

Wokeen in Scholen un Kinnergordens warkt, schall sik bilütten sülvst op dat Coronavirus ünnersöken dörfen. Betto dörft blots medizinsch utbildt Lüüd de gaue Antigen-Proven trecken. Bunnssundheitsminister Jens Spahn hett to de Dagbläders vun de Funke Mediengrupp seggt, dat vun morgen op an en Verordnung gellen deit, de seggt, woans dat nee Verfohren lopen schall. Un denn koent ok Kinnergordens un Schoolen egenstännig gaue Coronaproven kriegen un bruken. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

