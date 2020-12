Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Giscard d’Estaing is dood

De vörmalige Presedent vun Frankriek Giscard d’Estaing is dood. He is mit veerunnegentig Johrn inslapen. He harr sik ok dat Coronavirus infungen. Giscard d’Estaing is in de söventiger Johrn französche Presedent west un weer en goode Fründ vun Bunnskanzler Helmut Schmidt. Tohoop mit Schmidt harr he den Grundsteen för den Euro leggt. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

