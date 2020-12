Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Champions League

In de Football-Champions-League is Borussia Dortmund al vör de Tiet in’t Achtelfinaal intreckt. De Dortmunders hett dorför en Een to Een in’t Vörrunnenspeel gegen Lazio Rom langt. RB Leipzig hett ok noch en goode Schangs, na’t Achtelfinaal rintokamen. De Mannschopp hett bi Istanbul Basaksehir mit Veer to Dree wunnen. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

