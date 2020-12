Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt un beholt wi mastige Wulken över uns an’n Heven, an blots poor lüürlütsche Steden kann de Sünn mol kort dörchplinsen, un doröver rut is hier un dor ok beten Sneegriesel moeglich. Mehrstendeels blifft dat man dröög. De Temperatur kladdert op maximal veer Graad. Opstunns hebbt wi in Poppenbüddel noch Null Graad. De Wind kümmt lau bet middeldull ut Süüdoost. Un so geiht dat wieder: Morgen gifft dat en Mix ut Wulken, Sünn un beten Regen oder Sneeregen bi maximal fief Graad. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

