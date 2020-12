Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Enzelhannel maakt keen godet Geschäft

De Hamborgers wüllt düt Johr nich mehr so veel Geld för Geschenken utgeven. De Enzelhannel klaagt nu al över slechte Ümsätz in’t Wiehnachtsgeschäft. In de Vörwiehnachtstiet maakt de Hannel twintig Perzent vun sien Johrsümsatz. Heel un deel tofreden is de Online-Hannel. Jümmer mehr Lüüd bestellt in’t Internett. // Stand 02.12.2020, Kl. 9:30

