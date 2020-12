Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg hett vundaag nich Snee un ok nich Regen över, blots masse Wulken un lütt beten Sünnschien. Dat allens bi Temperaturen de dat op bet to fief Graad schafft. Opsunns meet wi in Neegamm dree Graad.

Morgen süht dat meist liek ut. Man, dor kann’t denn ok mal ween un dat drieselt so’n beten bi bet to veer Graad. // Stand: 02.12.2020, Kl. 9:30

