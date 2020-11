Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr HSV fallt in de Tabell

De HSV steiht nich mehr baven in de Tabell vun de Twete Football-Bunnsliga. Greuther Fürth is nu op'n eersten Platz. Dat liggt doran, dat de HSV sien Speel in Heidenheim verloren hett – mit twee to drei. HSV-Trainer Daniel Thioune süht sien Club nu in de Kries. Dat Team hett in de verleden veer Speel nich wunnen. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2020 | 09:30 Uhr