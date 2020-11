Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Impfzentren in Hamborg

In de Hamborger Messehallen schüllt bilütten jeedeen Dag mehr as sövendusend Minschen gegen Corona impft warden. NDR 90,3 un dat Hamborg Journal hebbt to weten kregen, dat se mit dat Opbo’en vun dat Impfzentrum al anfungen hebbt. Losgahn kunn dat al in’e Midd vun’n Dezembermaand, wenn een Serum to’n Sprütten tolaten is. Dat Impfen laten is freewillig. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

