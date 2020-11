Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Sundheitsämters hebbt Digitaliseern verpennt

Bund un Länners hebbt dat Digitaliseern vun de Sundheitsämters woll verslampt. NDR, WDR un Süddeutsche Zeitung hebbt rutfunnen, dat in de Ämters över Mande weg dat verpennt worden is, dor Reknerprogramme intoföhrn, de tohoop lopen kunnen. Dordörch koent se bet hüüt nich all op desüwlige Ort un Wies de Minschen oplisten, de sik mit Corona ansteken hebbt. Dat Nahverfolgen vun Kuntakten is dorüm ok jümmers noch so figeliensch . / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2020 | 10:15 Uhr