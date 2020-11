Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Truer üm Karl Dall

Karl Dall is doot. He is mit negenunsöventig Johr storven. De Komiker un Schauspeler, de hier bi uns in Hamborg leevt hett, weer na en Slaganfall nich wedder op de Been kamen. He lett sien Fru, sien Dochter un ok Enkeldochter torüch. Anfungen hett Karl Dalls Karriere in lütte Kellertheaters un in Kröög mit dat Blödel-Quartett Insterburg und Co. Toletzt stünn he för en Rull in de ARD-Serie „Rote Rosen“ in Lünborg för de Kamera. // Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

