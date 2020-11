Stand: 18.11.2020 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat eerst noch en beten griesig: baven allens vull mit Wulken un ünnen so en beten natt in de Luft. Övern Dag lockert dat man noch goot op. Dat blifft denn ok dröög – bi Temperaturen bet to veerteihn Graad. Opstunns sünd dat ölven Grood in Eppendörp. De Wind dorto weiht sacht ut Süüdwest bet Süüd. Morgen gifft dat denn wedder mehr Wulken un ok wedder en beten Regen dorto. Dat warrt ok köler: blots noch bet to ölven Grood. De Süüdwestenwind frischt dull op - un he dreiht övern Dag denn op Noordwest. Stand 18.11.2020 Kl. 9:30

