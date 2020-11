Stand: 17.11.2020 09:30 Uhr Tennis

De Hamborger Alexander Zverev hett bi de ATP-Finals vun de acht besten Tennisprofis in London sien Optaktspeel verloren. He hett gegen den Russen Danjil Medwedew in twee Sätz speelt. Zverev mutt nu sien twetet Gruppenspeel gewinnen, dormit he noch in dat Halvfinaal kümmt. // Stand 17.11.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.11.2020 | 09:30 Uhr