Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr USA na de Wahl

In de USA warrt de Toon düütlicher. De Winner vun de Präsidentenwahl Joe Biden sä, een much sik för Donald Trump sien Benehmen schamen. De snackt jümmer noch vun en fälschte Wahl un will dat Witte Huus nich free maken. Wieldes Trump op Klagen sett, maakt sik Joe Biden praat för de Regerensövernahm. // Stand 11.11.2020, Kl. 9:30

