Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr Dörsöken na Anslag in Wien

Na den Anslag in Wien lett dat Bunnskriminaalamt hüüt fröh Wahn- un Geschäftsrüüm vun Lüüd in Düütschland, de woll Islamisten ween kunnen, dörsöken. So as dat ARD-Hauptstadtstudio dat mellt, geiht dat üm veer Lüüd in Kassel, Osnabrüch un Pinnbarg. Se schüllt Kontakt to den mööglichen Attentäter hatt hebben. Bi den Anslag in Wien sünd veer Minschen bi üm’t Leven un mehr as twintig annere bi to Schaden kamen.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.11.2020 | 09:30 Uhr