Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr Verfolgungsjagd dör Hamborg

De Hamborger Polizei hett en eenunveertig Johr olen Autofohrer na en Verfolgungsjagd dör veer Stadtdelen to’n Stoppen bröcht. As de Beamten den Keerl op’n Kieker harrn un em nakieken wulln, dor is he denn mit’n Auto utneiht. Teihn Peterwagens un de Polizeihubschrauber sünd den Keerl achterna dör Dulsbarg, Bramfeld, Farmsen un Rahlstedt. An’n Enn is de Fohrer denn aver mit’n Peterwagen tohoopstött. Bi to Schaden kamen is nüms. De Keerl schall woll ünner Drogen stahn hebben.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.11.2020 | 09:30 Uhr