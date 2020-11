Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Präsidentschopswahl in de USA

Ok wenn se noch an’t Uttellen sünd, US-Präsident Donald Trump hett sik al mal as de Sieger vun de Wahl beteekt. Man noch leegt de letzten Ergebnisse vun masse wichtige Bunnsstaten gor nich vör. Trump sä, de Wählers warrt bedragen, man beleggen kunn he dat nich. He meen, he treckt vör dat Supreme Court , dat se dat Uttellen vun de Breefwahlstimmen, de noch över sünd, stoppt. Fachlüüd meent, de mehrsten vun de Breefwählers hebbt för Biden stimmt. // Stand 04.11.2020, Kl. 9:30

