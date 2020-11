Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

In Hamborg gellt siet güstern ok op de Mönckebargstraat un de Spitaler Straat de Maskenplicht. Un denn hett na de Asklepios-Kliniken ok dat Universitätskrankenhuus Eppendörp fastleggt, dat de Patschenten keen Besöök mehr kriegen dörvt. Nich gellen deit dat för de Kinnerstatschoon un för Patschenten, de dootkrank sünd. In den Bezirk Horborg mutt dat Kunnenzentrum Süderelv vunwegen en Covid19-Fall för een Week de Dören dichtmaken. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2020 | 09:30 Uhr