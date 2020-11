Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Präsidentenwahl in de USA

In de USA wählt se vundaag den ne’en Präsidenten. De mehrsten Wahllokalen maakt an’n Middag to düütsche Tiet de Dören op. In en Reeg Bunnsstaten kunnen de Minschen al vörher jümehr Stimm afgeven. sössunnegentig Millionen vun de goot tweehunnert Millionen Minschen, de in de USA wählen dörvt, hebbt dat al daan, to’n Deel ok mit Breefwahl. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

