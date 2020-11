Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Veel Larm an’n Grasbrook

De Hüüs in den ne’en Hamborger Stadtdeel Grasbrook an de Noorderelv schüllt gegen Larm schützt warrn. Bi’t Planen harrn se dor nich an dacht, dat een nich blots Möven, man ok den Verkehrslarm vun de Elvbrüchen höört. Dat see de Fro, de dat Leit vun dat Projekt hett, as se güstern en Twüschenstand vörstellt hett. Wenn de Stadtdeel trecht is, denn schüllt dor sössdusend Minschen leven. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

