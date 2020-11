Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr Ne'e Pollers in de Waitzstraat

De Waitzstraat an'n S-Bahnhoff in Othmarschen gellt düütschlandwiet as de Steed mit de mehrsten Fäll, wo een in en Ladenschiev rinföhrt is. Vun vundaag an warrt dor nu all de Parkplätz ümboot un Pollers ut Stahl opstellt. Mehr as twintig Mal weren in de Waitzstraat al Autos in Ladenfensters kracht. Eerst verleden Week föhr en Frau torüchwarts dör de Schiev vun en Juwelier. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

