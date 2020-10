Stand: 27.10.2020 09:30 Uhr Personaalmangel in de Pleeg

Dat dat to wenig Pleegpersonaal geven deit, dat kann en Problem warrn, wenn dat dorüm geiht, Corona-Patschenten to versorgen. Dorvör wohrschaut de düütschen Intensiv- un Nootfallmediziner. De Verbandspräsident Uwe Janssen, de sä in de Zeitungen vun de Funke Mediengruppe, dat gääv wull middelwiel noog fre’e Intensivbetten. Man veerdusend Fachlüüd hebbt se to wenig, üm de ok to versorgen. // Stand 27.10.2020 Kl. 9:30

