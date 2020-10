Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr Amateur-Football is eerstmal vörbi

In Hamborg warrt bi de Amateur-Footballers wegen de Corona-Laag all Spele afseggt. De Hamborger Football-Verband hett güstern beslaten, dat de Saison ünnerbraken warrt, un twoors in all Öllersklassen. Utlööst hett dat de Corona-Situatschoon in'n Kreis Pinnbarg, wo vele Football-Teams in Hamborger Ligen spelen doot. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2020 | 09:30 Uhr