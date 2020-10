Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Kritteln an Huusholtsplaan

De Oppositschoonsparteien in Hamborg hebbt an den Huusholtsplaan vun’n Senaat düchtig wat krittelt. Se hollt nix dorvun, dat mehr as veer Milliarden Euro Schullen maakt warrn süllt. Man Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher much in de Kris nich sporen. He glöövt, kümmt de Wirtschop eerstmal wedder in Schwung, denn denn nehmt se ok gau mehr Stüern in. // Stand: 22.10.2020, Kl. 9:30

