Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Warnstreik in’n Staatsdeenst

De Warnstreik in’n Staatsdeenst dröppt hüüt un morgen ok de Hamborger Stadtreinigen. Malschen kann dat ok bi de Müllfohrers geven. Doröver rut leggt se de Arbeid in Museen, Theaters un Böökerhallen daal. Scharp bekrittelt warrt dat allens vun den Stüertahler-Bund. He seggt, dat streiken nu hett nix mit Verantwurten to doon un is in düsse historsche Utnahm-Situatschoon kumplettemang överdreven. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2020 | 10:15 Uhr