Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Handball afseggt

De Hamborger Handballers moet al wedder Paus maken. Twee Spelers hebbt sik mit dat Coronavirus ansteken, dat is güstern künnig worden. Dat Speel in de Tweet Liga gegen Dormagen dörf dorüm vundag nich lopen. Al as de Speeltied anfüng, harrn sik söß Lüüd bi den Handball Sportvereen Hamborg ansteken. Nu moet all Spelers un de Trainer wedder in Kwarantään. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2020 | 10:15 Uhr