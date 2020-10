Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr Hoge Corona-Tahlen

An keen Oort in Düütschland sünd de Corona-Tahlen so hooch as in Bad Reichenhall in Bayern. Dor un in den ganzen Landkreis dörvt de Lüüd blots noch na buten, wenn se en wichtigen Grund hebbt. Den eersten ne’en Lockdown vun en ganzet EU-Land, den gifft dat in Irland. Hamborg warrt wull wegen de hogen Corona-Tahlen vun morgen af an private Fiern noch mehr in Schranken setten. //Stand 20.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2020 | 09:30 Uhr