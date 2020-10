Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag lockert dat eerst noch op un is lange Tiet dröög. Övern Dag treckt sik dat aver gau mit dichte Wulken to. Later an’n Namiddag kümmt Regen op. Dat Ganze bi bet to veerteihn Graad. Opstunns meet wi bi ju in Barmbeek-Noord söss Graad. De Wind is eerst flau, övern Dag weiht den en middeldullen Südenwind. An’n Avend kann dat deels ok ornlich opbrusen. Morgen kriegt wi vele Wulken un Regen, deels richtig dulle Flöög. Later treckt dat af un to’n Avend hin lockert dat en beten op bi bet to söventeihn Graad. // Stand 20.10.2020 Kl. 9:30

