Test vun Corona-Impfstoff

An’t Universitätskrankenhuus Eppendörp sünd se anfungen en Impfstoff gegen dat Coronavirus uttoproberen. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat se dat Middel betnu söss Lüüd sprütt hebbt, de dor vun sik ut ja to seggt hebbt. In den eersten Törn vun de Impfstudie wüllt se rutfinnen, wo seker dat Middel is, un wo goot de Minschen dat verdreegt. De Corona-Impfstudie an’t UKE is de drüdde, de de Behörden in Düütschland tolaten hebbt. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

