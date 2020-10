Stand: 14.10.2020 09:30 Uhr Kaufhof Mönckebargstraat: Nu is Sluss

De Galeria-Kaufhof-Filiaal in de Binnenstadt maakt hüüt al dicht. Dat hett de Kunzernzentraal NDR 90,3 seggt. Egens sull dat Koophuus eerst an Sünnavend dicht maken. Nu is - na dreeunföfftig Johr - Sluss an de Mönckebargstraat. Siet Juli hebbt se Woren billiger verköfft // Stand 14.10.2020, Kl. 9:30

