Vundaag gifft dat blots en beten Sünn, man ok blots en beten Regen. De Temperaturen klattert op bet to veerteihn Graad. De Wind weiht sacht, över'n Dag vun wo he graad will un an'n Avend denn tomehrst ut Noord-Oost. Morgen gifft dat wedder veel Wulken: beten Sünn dorto un ok wedder tomehrst dröög - dat bi bet to twölf Graad un en ok mal frischen Wind ut Noord- bet Noord-Oost. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

