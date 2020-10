Stand: 09.10.2020 09:30 Uhr Corona bi’n HSV

Ok bi de Footballers vun’n HSV gift dat een Corona-Fall. Profi Stephan Ambrosius is bi sien Reis mit de düütsche U-21 Nationaalmanschop positiv op dat Virus test worrn. He is dorophen denn foorts vun’e annern isoleert worrn. Bi sien Manschopskameraden vun’n HSV in Hamborg gifft dat, so as de Vereen dat seggt, bet nu man blots Tests, de negativ utfullen sünd.

// Stand: 09.10.2020, Kl. 9:30

