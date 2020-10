Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Tschentscher över Frömdenhass

In Hamborg sall dat Leven vun de Juden wedder mehr to sehn un ok sekerer warrn. Doröver hett Börgermester Peter Tschentscher güstern mit Vertreders vun de juudsche Gemeen snackt. Na den Angreep op en juudschen Studenten in Eimbüddel, geiht dat üm ne'e Weeg gegen Frömdenhass. Ünner annern sall de Bornplatzsynagoog wedder opboot un en Antisemitismusbeopdragten insett warrn. // Stand: 07.10.2020, Kl. 9:30

