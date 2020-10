Stand: 06.10.2020 10:15 Uhr Füerpüster op Kirchwarder

De Hamborger Polizei ünnersöcht op Kirchwarder en Fall vun Brandstiften. Dor hett dat verleden Nacht in de Stadtdeelschool brennt. Dat Füer weer in en Putzruum utbraken. Dor hebbt se ok en Reeg vun kaputte Buddels funnen. An’n Lief to Schaden kamen is nüms dorbi. Wat sünst Schaden nahmen hett, geiht woll in de teihndusende. / Stand: 06.10.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.10.2020 | 10:15 Uhr