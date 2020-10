Stand: 02.10.2020 09:30 Uhr Trump hett sik mit Corona ansteken

US-Präsident Donald Trump is positiv op dat Coronavirus test worrn. Dat deel he güstern över den Kottnarichtendeenst Twitter mit. Ok sien Fro hett sik ansteken. Vörher weern de beiden al in Quarantään, na dat Trump sien enge Beradersch Hope Hicks positiv test worrn weer. Wat dor nu veer Weken vör de US-Wahl noch wat nakümmt, dat is noch nich kloor. / Stand: 02.10.2020, Klock 9:30

