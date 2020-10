Stand: 02.10.2020 09:30 Uhr Ferien ahn lange Staus

Ok wenn de Harvstferien in Hamborg nu anfangt, rekent de ADAC nich mit gröttere Staus so as in’n Sommer. De Automobilclub geiht dorvun ut, dat weniger Familien in Urlaub fohrt, nu dat sik mehr Minschen an Corona ansteken doot. Eng warrn kann dat liekers in’n Elvtunnel op de A7 un op de A1 oosten vun Hamborg. Ok in Sleswig-Holsteen, Mekelnborg-Vörpommern un Hessen fangt de Ferien opstünns an. / Stand: 02.10.2020, Klock 9:30

