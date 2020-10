Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Hamborg will Vörkoopsrecht

Hamborg will sik för noch mehr Ecken in de Stadt dat Recht sekern, dat se dor toeerst köpen dörvt. De Grund is, dat de Bopriesen an Utfallstraten piel na baven gaht. Finanzsenater Andreas Dressel föhrt mit sien Team nu Utfallstraten af, üm na Boflachen to kieken, to’n Bispill an de Kieler Straat oder an de Tonndörper Hauptstraat. // Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2020 | 09:30 Uhr