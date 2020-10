Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Rechtsextreme bi’n Verfatensschutz

Mitarbeiders vun’n Verfatenschutz in Nordrhein-Westfalen, de staht ünner Verdacht, rechtsextrem to sien. Se weren woll egens dorför toständig, de rechte Szene in’t Oog to hebben, man se hebbt in soziaale Nettwarken sülvst Videos verschickt, de sik gegen den Islam oder Frömmen richten doot. Dat schrifft de Zeitung „Rheinische Post“. Se hebbt dat Team middelwiel oplööst un de Böversten utwesselt. Eerst twee Weken fröher weren rechtsextreme Chatgruppen bi de Polizei in NRW opdeckt worrn. // Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2020 | 09:30 Uhr