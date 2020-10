Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Inköpen an’n Sünndag

In Hamborg köönt de Lüüd dütt Johr an noch en Sünndag bavento inköpen gahn. Blangen den achten November schüllt de Ladens in de Stadt ok an letzten Sünndag in’n Oktober – an’n fiefuntwintigsten – open maken. Wegen Corona weren in’n Sommer Sünndaag utfullen, de egens to’n inköpen dacht weren. // Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

