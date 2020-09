Stand: 30.09.2020 09:30 Uhr Corona: Scholen süllt frische Luft rinlaten

Na de Harvstferien mööt an Hamborger Scholen de Finster in de Klassenrüüm all twintig Minuten för fief Minuten wiet open maakt warrn. Schoolsenater Ties Rabe sä, dat is wegen de Corona-Pandemie. Un denn beedt mehr as negentig Scholen Gruppen to'n Lehren in de Ferien an. // Stand: 30.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2020 | 09:30 Uhr