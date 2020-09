Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Endlagersöök: Gorleben woll nich dorbi

Gorleben is as mööglich Endlager för hoochradioaktiven Müll woll rut. En Reeg Medien mellt, dat de Bunnssellschop för Endlagern nich glöövt, dat de Soltstock in Neddersassen goot noch is. Dat heet, he veränner sik to dull. Vundaag warrt en List mit mööglich Endlagers publik maakt. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

