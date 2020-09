Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bilanz: Reinmaken in Hamborg

De Hamborger Senat is tofreed mit sien Versöök, de Stadt buten schön rein to hollen. Na en aktuellen Bericht heet dat, dat en App vun de Stadtreinigen goot bruukt warrt. Dormit kann man millen, wenn an en Steed veel Dreck un Müll liggt. De Senat denkt ok doröver na, fakenst Stickers un Dreck vun Stratenschiller aftomaken. De Mitarbeiders vun de Stadtreinigen sünd ünner annern för bummelig tweedusenddreihunnert Parkanlagen un sövenhunnnertsüsstig Speelplätz tostännig. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

